ANKARA (İHA) - - Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi düzenlendi

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı "İnsanın geçmişi ağacın kökü gibidir"

ANKARA - Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi Ankara'da düzenlendi. Çankırı'nın Kurşunlu İlçesi'nin coğrafi güzelliklerinin ve tarihinin anlatıldığı kongreye İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz katıldı.

Çankırı'ya bağlı Kurşunlu ilçesinin tarihi, kültürel ve arkeolojik çalışmaları ele alan 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Kurşunlu'nun tarihinin ve coğrafi özelliklerinin ele alındığı kongrede İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Çankırı Valisi Ayaz, Çankırı Belediyesi Başkanı Şakir Kaymak, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yer aldı.

"Bu topraklar işgal görmemiş olmalarına rağmen Anadolu'da en fazla şehit vermiş topraklardır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı konuşmada, "Bu toprakların ayrı bir masumiyeti vardır. Bu topraklar mübarek topraklardır. Sadece bu topraklar değil, bu toprakların altında yatanlar da mübarektir. O sebepledir ki Sevr'de bile Türk Yurdu olmaktan çıkartılması akla bile getirilememiş bu insanlar, işgal görmemiş olmalarına rağmen Anadolu'da en fazla şehit vermiş topraklardır. Elbette büyük işler yapabiliriz, teknolojide büyük işler yapabiliriz, kültürel alanda büyük işler yapabiliriz, sanayide yapabiliriz, birçok şey yapabiliriz ama özümüzü kaybetmeyeceğiz. İnsanın geçmişi ağacın kökü gibidir. Araba kullanıyorsanız dikiz ayna gibidir; arada bir arkaya göz atmak gerekir. O yüzden çok kıymetli bir çalışma" ifadelerini kullandı.

"Tarihi kimliğinde korunması büyük önem arz etmekte"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise kent kimliğinin korunmasına dikkat çekerek, "Kentlerin en önemli kimlikleri mimari kimlikleri olabilir. Bu kimliğin korunması önemli ancak tarihi kimliğinde korunması büyük önem arz etmekte. Bu korumada ancak bu kimliğin öne çıkartılması, yeni nesile tanıtılması daha sonra da muhafaza altına alınması ile ancak mümkün olacak" dedi.