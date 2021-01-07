Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı

Kardak Kayalıkları bölgesinde karasuyu ihlali yapan 2 Yunan Sahil Güvenlik botu, 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından karasularımızdan çıkarılırken, botlar arasında sürtme yaşandığı bildirildi. Hatırlanacağı üzere Yunanistan provokasyonlarına yılbaşında da devam etmiş, Genelkurmay Başkanı Floros Kalalimnos'taki askeri birlikleri ziyaret etmişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk karasularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği karasularımızdan sürülerek çıkartıldı" ifadesine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır. Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır."

YUNAN PROVOKASYONLARI YILBAŞINDA DA DEVAM ETMİŞTİ

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros 2020'nin son gününde Akdeniz'deki Girit, Kerpe (Karpathos) ile Antalya'nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na sadece 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki askeri birlikleri ziyaret etmişti.

TÜRKİYE'Yİ ARKASINA ALARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Kalalimnos Adası'ndaki gözetleme kulesinde askerlerle bir araya gelen Floros, kuvvet komutanları ve askerlerle birlikte Kardak Kayalıkları'nı ve Türkiye'yi arkasına alarak fotoğraf çektirmişti. Konstantinos Floros, askeri bota binerek Turgutreis ve Yalıkavak açıklarında bir süre denizde seyretmişti.

YILBAŞINI ASKERLERLE GEÇİRMİŞTİ

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis'in de yeni yılı, Lozan Anlaşması'na göre silahlandırılması ve imara açılması yasak olan Didim'in 2 mil uzağındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası'nda geçirdiği ortaya çıkmıştı.

GÖZETLEME KULESİNDEN HAREKETLİLİĞİ İZLEMİŞTİ

Stefanis'in geceyi 80 askerin bulunduğu birlikte geçirdiği, gözetleme kulesinden Ege'deki hareketliliği izlediği belirtilmişti. Stefanis Bulamaç Adası gözetleme kulesi önünde Türkiye'yi arkasına alarak silahlı askerlerle fotoğraf çektirip Facebook hesabından yayınlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı