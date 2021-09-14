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Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- Uluslararası festivalde şölen devam ediyor El sanatları ustalarının birbirinden özel performanslarını sergilediği Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nin akşam programında müzik şöleni yaşandı.

- Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

DENİZLİ - El sanatları ustalarının birbirinden özel performanslarını sergilediği Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nin akşam programında müzik şöleni yaşandı. Her akşam farklı sanatçıların sahne alacağı festival programı 19 Eylül'e kadar sürecek.

Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali Kayalık Caddesi'nde bulunan Ulu Cami yanındaki alanda yoğun bir katılımla açıldı. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen festivalde 27'si Türkiye'nin çeşitli kentlerinden, 13'ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını Denizlililer için sergilemeye başladı. Alışverişin de yapıldığı, farklı şehir ve Türk dünyasından ülkelerin kültür hazinelerinin incelendiği festival sabah saat 10.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında Denizlileri bekliyor. 19 Eylül'e kadar açık kalacağı belirtilen festival programında her gün saat 21.00'de ise konser düzenleniyor.

Geceye renk kattı

Festivalin ilk günkü konser programında TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Eliz Avaroğlu sahne aldı. Türk Sanat Müziği konserinde birbirinden güzel eserleri seslenen Avaroğlu geceye renk kattı. Festival programının ikinci gününde ise yine saat 21.00'de TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Meliha Handan Yazıcı sahne alacak. Tüm Denizlililerin davetli olduğu Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Cami yanında bulunan festival şöleni 19 Eylül 2021'e kadar açık kalacak.

Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

Uluslararası festivalde şölen devam ediyor

Uluslararası festivalde şölen devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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