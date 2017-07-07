Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

Erciyes Dağı'nda 7 ülkeden 103 sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu düzenlendi.



Dört aşamadan oluşan, dağ maratonunun ilk etabı olan ve 4,5 kilometre uzunluğundaki "Vertical Kilometer" bölümü tamamlandı.



İlk etabın şampiyonu Tayvanlı Wen Hsiao Chio olurken ikinci Gürkan Mert Mercanoğlu ve üçüncü ise Can Artam oldu.



Yarışmanın ikinci etabında ise "60K Erciyes Ultra Sky Trail", "25K Trail Run" ve "10K Hisarcık Tekirkapı" koşusu yarın yapılacak.



Yarışma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan etap birincisi Chio, dağ maratonun zorluklarına dikkati çekerek, "Çok zor bir yarıştı. Çünkü kayalık, engebeli ve kaygan bir arazide koştuk. Bugün hava çok güzeldi, şanslıydık. Yarıştan çok büyük keyif aldım." dedi.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise yarışmacıların Erciyes Dağı'nın volkanik kayalarına meydan okuyacaklarını belirtti.



Erciyes Kayak Merkezi'ndeki sportif faaliyetleri artırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Cıngı, "Yarışmacılar, burada elde ettikleri başarıları nispetinde, İtalya ile Avusturya'da yapılan ve dünyada binlerce kişinin katıldığı yarışmalara katılmak için de puan toplayacaklar. Erciyesimizi sporun birçok dalında yapılan aktivitelerle dünya çapında bir marka haline getirmek için çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor" dedi.



Öte yandan Mustafa Kılıçarslan isimli bir sporcu koltuk değnekleri ile katıldığı yarışmada bütün zorluklara rağmen etabı tamamladı.