Uluslararası Eğitim İş Birliği Ziyareti

Irak Al-Mamoun Üniversitesi Heyeti 8 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleşen iş birliği ziyaretinde, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt ile İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüste bir araya geldi.

İstinye Üniversitesi'nin eğitim altyapısı, araştırma ve uygulama laboratuvarları hakkında yerinde bilgi alan heyette; Al-Mamoun Üniversitesi Dekan Yardımcısı Azhar Maneed ABD Alhameed Alrawi, Hematolog Doktor Abbas Hashim Abdülsalam, Patolojik Analiz Anabilimdalı Doktoru Haron Hüssein Ahmed ahmed, Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Profesörü Maysaa Ahmed Abdulkareem Alakbaree yer aldı.

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