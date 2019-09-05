Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

05.09.2019 23:50

Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali düzenlenen törenle başladı.

Festival korteji ile başlayan festival, stant açılışı ve stantların gezilmesi ile devam etti. Festival kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilirken, renkli görüntüler de yaşandı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yaklaşık 30 çeşit turşunun yer aldığı stantlarda yöresel ürünler ile kültür ve sanat ürünleri de sergileniyor.

Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyen kortejdekilere, yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar, seymen ve halk oyunları ekiplerine geleneksel kıyafetlerle yürüyen gençlere, klasik otomobillere ve mehteran bölüğüne büyük ilgi gösterdi.

Çubuk'ta bu yıl 14. kez düzenlenen festival, tarihi mehteran ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin ardından Çubukabad Parkı ve Festival alanında düzenlenen törenin ardından başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü, klasik otomobiller eşliğindeki yürüyüş, Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nin ardından Atatürk Parkı'nda son buldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalin bu yıl on dördüncüsünü düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti.

"Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta" sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve adeta ilçeyle özdeşleşen festivalin ilçeye büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Demirbaş, "İlçemizin Aşağı Çavundur Mahallesi'nde amatör heyecanlarla başlayan ve gittikçe gelişerek binlerce insana ekmek veren bu sektör, adına düzenlenen festival sayesinde ünü Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Bu gün hangimiz Türkiye'nin neresine gidersek gidelim turşumuzdan bahsedince yüzümüzdeki gülümsemeleri inkar edemeyiz." dedi.

Çubuk Kaymakam Vekili Osman Altın da, festivale yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise Çubuk turşusunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tüm dünyada tescillendiğini söyledi.

Bu festivali başlatan ve devam ettiren tüm belediye başkanlarını tebrik ettiğini belirten İşler, "Turşu adına festival düzenleyen benim bildiğim başka bir ilimiz veya ilçemiz yok. Buradan hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Guinness rekorlar kitabına Çubuk turşusunu kaydetmiş olduk. Hakikaten önemli bir markayla karşı karşıyayız. Çubuk gerçekten turşusuyla marka haline geldi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek de bu markayı tescil ettirmiş oldu. Burada bir canlılık, bir hareketlilik olacak. Ekonomiye ciddi anlamda bir katkısı olacak." diye konuştu.

Çubuk'un kardeş şehirlerinden Bosna Hersek'in Mağlaj şehri Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqi ve Slovakya'nın Sabinov şehri Belediye Başkanı Andrea Turcanova'da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa katılan protokol üyeleri alanda kurulan ikram çadırını ziyaret ederek, burada kendilerine ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktı.

Ankara Kulübü Çubuk Şubesi Seyemenleri ve Bacı Erenlerin gösterilerinin ardından yerli ve yabancı halk oyunları gösterilerinin sahne aldığı festivalde, sanatçılar Cengiz Taşkesti, Çubuklu Cem ve Elif Buse Doğan da konser verdi.

Kaynak: AA