Uluslararası Bursa Festivali'nde Senforock Orkestrası konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Senforock Orkestrası konser verdi.