Uluslararası Bursa Festivali'nde Senforock Orkestrası konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Senforock Orkestrası konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konseri şef Musa Göçmen yönetti.

Senforock Orkestrası, konserde dünyaca ünlü rock grubu Metallica'dan Barış Manço'ya, 3 Hürel'den Cem Karaca'ya kadar yerli ve yabancı isimlerin şarkılarını seslendirdi.

Gecede, "Gülpembe", "Sevenler Ağlarmış", "Arapsaçı", "Gündüz Gece", "Eye Of The Tiger" ve "Nothing Else Matters" gibi şarkılar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü