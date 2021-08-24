Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser sahne aldı.