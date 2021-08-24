Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi
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Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi

Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser sahne aldı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe müzikseverler, Mustafa Keser'i dinlemek için yoğun ilgi gösterdi.

Kendine has yorumu ile sanatseverlerden beğeni toplayan Keser, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Keser, Bursalı sanatseverler için "Yeşil Ördek", "Gözleri Fettan Güzel", "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları" gibi eserleri seslendirdi.

Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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