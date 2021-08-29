Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Fettah Can ve Cansu Kurtcu konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Fettah Can ve Cansu Kurtcu aynı sahneyi paylaştı.