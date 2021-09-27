Uluslararası Buluş Yarışması'ndan Anadolu Üniversitesi'ne 3 madalya

İSTANBUL (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi, ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması'nda kazandığı ödüllerle büyük bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 ile "Milli Teknoloji Hamlesi" hareketine büyük katkı sağlayan; Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de, Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin yer aldığı proje çalışmaları kendi kategorilerinde 2 Gümüş ve 1 Bronz madalyaya layık görüldü.

ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım sağlanan ISIF'21 "Uluslararası Buluş Yarışması"nda, her biri alanında uzman uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen projeler, 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ödül töreniyle açıklandı.

Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi'nin hak sahibi olduğu; Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Gülşen Akalın, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop ve Doç. Dr. Belgin Sever'in buluşçusu olduğu "Akciğer Kanser Tedavisinde Hedefe Yönelik Yeni Triazolotiyadiazin Türevleri" adlı buluş Gümüş Madalya ödülüne layık görüldü. Gümüş Madalya kazanan bir diğer buluş ise Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ortak hak sahibi olduğu, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Mustafa Tombul ve Masoud Derakhshandeh'in buluşçusu olduğu "Baraj Haznesinde Buharlaşmanın Azaltılması İçin Ters Yüzeyde Biyofilm Tabakası Geliştirmesi ve Biokütlenin Değerlendirilmesi" oldu. Anadolu Üniversitesi'nin hak sahibi olduğu Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yusuf Özkay, Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık, Doç. Dr. Özlem Atlı Eklioğlu, Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, Dr. Öğr. Üyesi Betül Kaya Çavuşoğlu, Arş. Gör. Dr. Derya Osmaniye, Öğr. Gör. Serkan Levent ve Arş. Gör. Abdullah Burak Karaduman'ın buluşçusu olduğu "2-(sübstitüfenil)-5-(sübstitüeheteroaril)-1H-benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bitolojik Etkilerinin Araştırılması" başlıklı buluş ise Bronz Madalya almaya hak kazandı.

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