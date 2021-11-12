Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği Başkanı Aşkın, genç iletişimcilerle buluştu

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Distopya ve Sinema' başlıklı söyleşi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği Başkanı, yapımcı ve yönetmen Hatice Aşkın'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında distopyanın sinemadaki yerine ve geleceğine değinen Hatice Aşkın, "İyi senaryolar yazılıyor ancak distopik bir film çekmek için ona uygun ışıkçı, ona uygun ses uzmanı gerekmektedir" diyerek sektörde her alanda uzmanlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sektörle ilgili tecrübelerini öğrencilere aktaran ve öğrencilerin sorularını cevaplayan Aşkın, "Prof. Dr. Yüksel Yalova hocamız ile yaptığımız görüşmeden sonra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan genç sinemacı adaylarının, sektörde daha fazla fırsat bulması konusunda mutabık kaldık. Dernek olarak genç iletişimcilerin yanındayız" diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Hatice Aşkın'a katkılarından dolayı teşekkür ederek etkinliklerin devam edeceğini ve genç iletişimcilerden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın, Hatice Aşkın'a hediye takdimi ile sona erdi. - AYDIN