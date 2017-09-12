Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Çin'in Nükleer Güvenliğine Övgüde Bulundu

UAEK, Çin Atom Enerjisi Kurumu (CAEK) 'nın talebi üzerine ilk nükleer güvenlik değerlendirmesini tamamladıktan sonra konu ile ilgili raporunu açıkladı. On günlük değerlendirme süreci Cuma günü tamamlandı.

UAEK raporunda, Çin'in bir nükleer güvenlik denetim ekibi kurmak ve nükleer güvenlik yeteneğini geliştirmeye yönelik güçlü tedbirler aldığını ve bölgesel ve uluslararası nükleer güvenlik işbirliğinin desteklenmesinde aktif rol oynadığını söyledi. Raporda ayrıca, Çin'in nükleer güvenlik yasasını ve düzenlemelerini iyileştirmesini ve nükleer güvenlik çalışmalarının hukuki temelini pekiştirmek için mümkün olan en kısa sürede mevzuat sürecini hızlandırmasını önerildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Malzeme ve Tesisler Nükleer Güvenliği bölümü başkanı Muhammad Khaliq, UAEK'in nükleer güvenlik rehberinin takibi ve UAEK danışma hizmetlerini kullanımı konusundaki örnek uygulamasının Çin'in yurtiçi ve yurtdışında nükleer güvenliğe olan güçlü bağlılığını gösterdiğini söyledi.

Değerlendirme sırasında uzmanlardan oluşan bir ekip Çin'in nükleer güvenlikle ilgili yasalarını ve düzenlemelerini gözden geçirdi, Çin Atom Enerjisi Kurumu da dahil olmak üzere hükümet organlarından temsilcilerle görüştü ve Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Qinshan Nükleer Enerji Bölgesi'ndeki Fangjiashan Nükleer Santralı'nı ziyaret etti.

Nükleer alanda bilimsel ve teknik işbirliğinin ulusal hükümetler arası forumu olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, nükleer teknolojinin güvenli ve barışçıl şekilde kullanılmasını sağlamak için çalışan uluslararası bir örgüttür.