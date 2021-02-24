Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi yapılacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arap dili ve eğitimi alanında inovasyon ve bilimsel araştırma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak üzere 27-28 Şubat 2021 tarihlerinde "Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi" düzenlediğini duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arap dili ve eğitimi alanında inovasyon ve bilimsel araştırma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak üzere 27-28 Şubat 2021 tarihlerinde "Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi" düzenlediğini duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi", 27-28 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Arap dili ve eğitimi alanında akademisyenlerin, öğretmenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin sunumlarının yer aldığı Kongre, alanda inovasyon ve bilimsel araştırma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

'Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi'nde eğitim, edebiyat, kültür ve dil, dilbilim alanlarında Türkçe ve Arapça dillerinde beş oturumda toplam doksan bildiri sunulacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak Kongre'de; Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kazım "Ahmet Şevki'nin Şiirlerinde Balkanlar ve Rumeli" başlıklı açılış sunumuyla yer alacak.

Kongre programına ve katılım bilgilerine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi web sitesi ve adveak.fsm.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı