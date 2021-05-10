Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası başlıyor!

Nefesler tutuldu, turnuvaya son 1 saat kaldı!

The Academys organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası başlıyor. Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası Topluluk Maçları bir saat sonra sizlerle birlikte olacak.

İkincisi gerçekleşecek olan Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası, FIFA 21 ve Rocket League oyunları ile birlikte yeniden bizlerle buluşuyor. Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nın düzenleneceği bir sonraki durak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük finalde yer almak için Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya başta olmak üzere Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkeden 500'ü aşkın takım Rocket League ve FIFA 21 oyunlarında mücadele edecek.

4 Mayıs itibariyle kayıtların sonlandığı 2. Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda toplam ödül $7500. Bu büyük mücadeleyi seyretmek ve Akdeniz'in en iyisinin belirleneceği maçları izlemek isteyen esporseverler; 10 Mayıs saat 21: 00'de yani bir saat sonra ekranların karşısına geçebilirler. Turnuvanın yayını ve sunumu "" Twitch kanalı üzerinden yapılacak

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros