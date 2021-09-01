Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri belirlendi
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri belirlendi

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri belirlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda oyuncu Tilbe Saran jüri başkanlığını yürütecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda oyuncu Tilbe Saran jüri başkanlığını yürütecek.

Oyuncu Güven Kıraç, müzisyen Feridun Düzağaç, yönetmen Kıvanç Sezer, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yazar Seray Şahiner ve sinema yazarı Şenay Aydemir de jüride yer alacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması da düzenlenecek festivalde, dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yapılacak.

Kaynak: Hürriyet

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