Ulusal Egemenlik Bayramı Manyas'ta erken kutlandı
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Ulusal Egemenlik Bayramı Manyas'ta erken kutlandı

Ulusal Egemenlik Bayramı Manyas'ta erken kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manyas ilçesinde yüz yüze eğitim yapılan okullar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir gün önceden kutlandı.

Manyas ilçesinde yüz yüze eğitim yapılan okullar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir gün önceden kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonu kısıtlaması bu akşam başlayacağı için Manyas'ta yüz yüze eğitim yapılan okullar da bugün kutlandı. Kutlamalar da öğrenciler şiirlerini okurlarken Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Çocuk gözüyle 23-Nisan " konulu yarışmada derece alanlar ödüllendirildiler. Yarışmada resim dalında Cem Aslan (Kızıksa İO), şiir dalında Elif Naz Kasap (Akçaova OO), kompozisyon dalında ise Duru Aldemir (Akçaova OO) seçici kurul tarafından birinci seçilerek ödül almaya hak kazandılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın saat 09'da Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak ve sonrasında kortej geçişi yapılacak. Salgın nedeniyle katılımın sınırlı sayıda olacağı açıklandı. - BALIKESİR

Ulusal Egemenlik Bayramı Manyas'ta erken kutlandı
Ulusal Egemenlik Bayramı Manyas'ta erken kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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