Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı
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Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Başkentte cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan, Ulus Atatürk Heykeli olarak bilinen Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu özgün yapısına sadık kalınarak tamamlandı.

Başkentte cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan, Ulus Atatürk Heykeli olarak bilinen Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu özgün yapısına sadık kalınarak tamamlandı.

Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'ndaki anıt, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı iş birliği ile restore edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yaptığı açıklamada, restoran çalışmalarının 19 Haziran'da başladığını söyledi.

Restorasyonu 30 Ağustos'a yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ödemiş, "Kıvançla belirtmek isterim ki Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos tarihine yetiştirdik." dedi.

Anıtın bakım-onarım, restorasyon ve konservasyonun yaklaşık 260 bin liraya mal olduğunu, restorasyonda alanında deneyimli kişilerin görev aldığını vurgulayan Ödemiş, "Bizim yaptığımız restorasyon ve konservasyon çalışması 97 yıl sonra anıtta yapılan ilk kapsamlı çalışma oldu." diye konuştu.

Ödemiş, anıtın restorasyonuna katkı veren Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerine teşekkür etti.

Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı
Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı
Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı
Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı
Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın restorasyonu tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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