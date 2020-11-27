Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Malatya depreminin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı. Peki, Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?