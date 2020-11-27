Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?
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Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?

27.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:16
Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Malatya depreminin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı. Peki, Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?

Malatya'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin merkez üssü Uluköy olarak duyuruldu. Uluköy hangi il sınırları içerisinde? Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde?

ULUKÖY NEREDE, HANGİ İL SINIRLARI İÇİNDE?

Uluköy'ün nufusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 647 olarak açıklanmıştır

Uluköy, Malatya ilinin Battalgazi ilçesine bağlı bir mahalledir. Şehir ve ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır.

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