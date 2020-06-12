Ulukışla'da Meydan Yaylası temizlendi NİĞDE'de, piknikçilerin atıkları nedeniyle çöplüğe dönen Meydan Yaylası, Ulukışla Kaymakamlığı ekipleri tarafından temizlendi.

NİĞDE'de, piknikçilerin atıkları nedeniyle çöplüğe dönen Meydan Yaylası, Ulukışla Kaymakamlığı ekipleri tarafından temizlendi.

İlçedeki Bolkar Dağları eteklerinde bulunan Meydan Yaylası ile dünyanın tek ötmeyen Toros kurbağasının yaşadığı doğa harikası Karagöl ve Çiniligöl'ün bulunduğu arazi, piknikçilerin geçen hafta sonunda bıraktıkları atıklar ile çöplüğe dönüştü. Konunun basına yansıması üzerine görüntüleri izleyen Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, bölgede kapsamlı temizlik çalışması başlatılması için talimat verdi. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Meydan Yaylası temizlenirken, bölgeye ilave çöp konteynerleri de konuldu. Temizlik sonrası çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Kaymakam Osman Şahin, vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırdı. Şahin, "Bir süre önce medyaya yansıyan Meydan Yaylası'nda bulunan çöpler ekiplerimiz tarafından temizlendi, ayrıca ek olarak üç adet çöp konteyneri konuldu. Vatandaşlarımızı, yaylamızı daha temiz kullanmaya davet ediyor, saygılar sunuyoruz. Lütfen doğamızı koruyalım" dedi.

Kaynak: DHA