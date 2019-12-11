Ulukent OSB'de yollar yenileniyor

11.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki İzbeton, kentin birçok noktasındaki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İzbeton, yerel ekonominin yapı taşlarından Menemen'deki Ulukent Sanayi Bölgesi'de İZSU'nun yürüttüğü altyapı çalışmalarının ardından zemin iyileştirmeleri ve asfaltlama uygulama çalışmalarına başladı.

Mevsim şartlarını da göz önünde bulunduran ekipler, koordineli bir biçimde 7 sokaktaki yenileme faaliyetlerine devam ediyor.

Seyrek'te de çalışma başladı

İzbeton, Menemen Seyrek'i de yol düzenleme çalışmaları için program dahiline aldı. Bölgedeki altyapı düzenleme faaliyetlerini sürdüren İZSU ile ortaklaşa bir şekilde çalışan İzbeton ekipleri, kendilerine teslim edilen noktalarda asfaltlama öncesi zemin hazırlığı işlemlerine başladı.

Kaynak: Bültenler