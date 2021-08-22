Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
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Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı

Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Isparta'nın Senirkent ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Kadim Anadolu topraklarında yüzyıllardır süregelen, ana teması birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma olan Aşure Günü'nde kazanlarda el birliği ile hazırlanan yemekler ve aşure konuklara ikram edildi. Uluğbey köyündeki programa Vali Ömer Seymenoğlu, Senirkent Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda vatandaşlara hitap eden Vali Seymenoğlu, Aşure gününün bir milletin, bir ülkenin birlik ve beraberliğini yansıtan çok önemli bir gelenek olduğunu belirterek "Bu günler, yüzyıllar öncesinde Muharrem ayının 10'unda Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin efendimiz ve onun can dostlarının şehadetini unutmamamız için önemli. Onların hak-hukuk için din için birlik ve beraberliğini ortaya koymak adına gerektiğinde canlarını feda edebilecekleri gösterdikleri için önemli. Bu bizler için büyük bir hüzün büyük bir üzüntü bunu her fırsatta bu şekilde bir araya gelerek hatırlamak, anmak lazım. Birlik ve beraberliğimizden geçmişten bugüne nasıl taviz vermediysek bir olduysak bir bütün olduk ve güçlü olduysak inşallah bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi devam ettirmemiz lazım. İnsanı insan olduğu için can olduğu için yoldaş olduğu için arkadaş, dost olduğu için sevmemiz lazım. Elbette bazı farklılıklarımız olabilir, bunu ülkemiz için söylüyorum, ama bu farklılıkları her zaman fırsata çevirip birlik ve beraberliğimizi güçlü kılabilmek lazım. Bu etkinliklerde buna bir vesile oluyor. Şu anda onlarca dostumuz, arkadaşlığımız, kardeşimiz, bacımız el birliğiyle bu dostluk yemeğini, dostluk organizasyonunu yürütüyor kaynayan tencereler bu dostluğun bir sembolü olacaktır. Etkinliğinizin hayırlı olmasını diliyorum. Adakta bulunan, hayır yapan vatandaşlarımızın da Allah hayırlarını kabul etsin inşallah" dedi.

Program hep birlikte edilen duaların ardından yapılan ikramlarla son buldu. - ISPARTA

Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı
Son dakika haberi: Isparta Senirkent ilçesinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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