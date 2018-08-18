Uludere ve Beytüşşebap'ta 66 Alan Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin, Güneyyaka ve Mezraa, Uludere ilçesi ise Şenoba ve Meydanyaylası bölgelerinde 66 alan 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla; İlimiz Beytüşşebap İlçesi Faraşin Bölgesi: Küçükechit Tepe 600 m. Kuzeyi, Yamaçaltı Mahallesi 400 m. Güneyi, Közberk Tepe 650 m. Doğusu, Hevşik Tepe 950 m. Doğusu, Diri Tepe 550 m. Batısı, Kurabeş Tepe, Zavizer Tepe 600 m. Güneyi, Doğan yol Mah. 850 m. Kuzeydoğusu, Ganyasuryaylası Mevki 700 m. Batısı, Yukarıulaş Mahallesi, Kervansaray Tepe, Hafir Tepe 900 m. Kuzeyi, Kandala Sırtı, Varkondik Tepe, Gölgeli Mahallesi 400 m. Batısı, Bahremkaçit Mevki, Şeyhrızayaylası Mevki, 2432 Rakımlı Tepe 550 m. Kuzeybatısı, Berger Mevki, Şeletun Tepe 500 m. Güneyi. İlimiz Beytüşşebap İlçesi Güneyyaka Bölgesi: Yukarıdüz Tepe, Düzlük Tepe, Gusga Tepe, Uzunsırt 600 m. güneydoğusu, Şifkezan Sırtı, Otlu Sırtı, 1866 Rakımlı Tepe 150 m. Güneyi, İlimiz Beytüşşebap İlçesi Mezraa Bölgesi: Sinekmeydan Düzü, Kum Tepe 750 m. Kuzeybatısı, 1512 Rakımlı Tepe 475 m. Güneybatısı, 1512 Rakımlı Tepe 800 m. Batısı, Salata Tepe, Cevizağacı Mah. 1000 m. Batısı, Sarızanto Sırtı 600 m. Doğusu, Ilıca Dağı, Çığlıca Mah. 1200 m. Kuzeybatısı, Baklan Mah. 1100 m. Kuzeybatısı, Sanika Pınarı, Beresor Mevki 750 m. Güneyi, Taht Tepe 600 m. Kuzeydoğusu, Beresor Mevki 1200 m. Kuzeyi, Beresor Kayası, 2605 Rakımlı Tepe,Tank Tepe 680 m. Kuzeyi, Mehet Tepe, 2602 Rakımlı Tepe, Beyaztaş Tepe, İlimiz Uludere İlçesi Şenoba Bölgesi: 955 Rakımlı Tepe, Zölepınarı Mevki 400 m. Kuzeyi, Yeşil Tepe, Güneşpınarı Mevki, Davul Tepe, İhtiyarbaşı Tepe 950 m. Kuzeyi, İhtiyarbaşı Tepe, 1965 Rakımlı Tepe, Perihadeğirmeni Mevki 900 m. kuzeyi, Beyaztaş Tepe 700 m. Doğusu, İlimiz Uludere İlçesi Meydanyaylası Bölgesi: 1253 Rakımlı Tepe, Deve Sırtı Mevki, 1019 Rakımlı Tepe, Kayalık Sırtı Mevki, Eskibağ Sırtı Mevki, 1756 Rakımlı Tepe, Cadde Mevki, Sütlümağara Tepe, Ayna Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 18 Ağustos 2018 (Dahil) - 01 Eylül 2018 (Dahil) arasında (15) gün süreyle Valiliğimizce "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir" denildi. - ŞIRNAK