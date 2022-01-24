ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Uludere'de çeşme borusunun patlamasıyla buz sarkıtları oluştu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde gece patlayan su borusu, buzdağı oluşturup metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluşturdu.

Gece saatlerinde patlayan su borusu, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle çevredeki ağaçların dallarında ve direklerde buz sarkıtları oluşturdu. Çevreye yayılan suyun donmasıyla bir evin bahçesini ve tüm ağaçları buz sardı. Suyun patladığı yerde adeta sudan küçük bir kayalık ve kartpostallık görüntüler oluştu.