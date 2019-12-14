Uludağ Polis Evi'ni hükümlüler temizledi
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Uludağ Polis Evi'ni hükümlüler temizledi

BURSA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu yararına ücretsiz çalışma kapsamında 20 hükümlü, yenilenen Uludağ Polis Evi'nde kurum temizliği yaptı.

14.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:41
Uludağ Polis Evi'ni hükümlüler temizledi

BURSA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu yararına ücretsiz çalışma kapsamında 20 hükümlü, yenilenen Polis Evi'nde kurum temizliği yaptı.

Uludağ'da Polis Evi, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde ücretsiz çalışan 20 hükümlü tarafından temizlendi. Geçmiş dönemde Gemlik Kumsaz sahilinin temizliği, şehitliklerin ve okulların temizlik ihtiyaçları, okulların boya-badana işlemleri hükümlülerle birlikte gerçekleştirilmişti. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde  çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 800 hükümlünün aktif olarak çalıştığını söyleyen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu sayede özellikle haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen hükümlülerin cezalarını infaz ederken kamu kurumlarının ihtiyaçları ücretsiz karşılanarak kamu adına tasarruf edildiğini kaydetti.


Kaynak: DHA
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