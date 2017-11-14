Uludağ Osb Başkanı Aydın: Kamunun Parasını Peşkeş Çekecek Halimiz Yok

BURSA'nın merkez Gürsu ilçesinde 5 işçinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan tekstil fabrikasının boya atölyesindeki patlayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, sanayicilerle çevredeki binaların sahipleri arasındaki istimlak tartışmaları alevlendi.



Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, fabrika patlamasından sonra kamulaştırma sıkıntıları ile ilgili bir toplantı düzenledi. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, şöyle dedi:



"Organize Sanayi Bölgesi dışında 200 bin TL etmeyecek yere 1 milyon TL teklif getiren vatandaşlarımız oldu. Kabul ettik, bu kez 1 milyon 400 bine çıktılar. Burada kamunun parasını peşkeş çekecek halimiz yok. Bu durumlarla karşılaşıyoruz. Kamulaştırmalar sonucunda içimizde bir küçük işletme kalmayacağı gibi kaçak eski atölye ve evler de kalmayacak. Bir tekstil firmamız 300'ün üzerinde işçi çalıştırıyordu. O firmanın yerini yıktık. Okulun 10 metre yanındaydı. Eğer orada böyle bir vaka olsaydı o firmanın kazanı patlayan kazandan en az 10 katı büyüklüğündedir. Onun patlaması demek yüzlerce öğrenci ve kaçak binalarda oturan insanların ölmesi anlamına gelirdi. Allah bize öyle bir şey göstermesin. Ama yıktığımız bu binaya yeni yer konusunda hala sıkıntılar yaşıyoruz."



Patlamanın olduğu fabrika ile ilgili çatının yıkım kararı alındığını aktaran Aydın, "Türkiye'de hiçbir belediye çelik çatıya kaçak yapı muamelesi yapmamıştır. OSB olarak, bu işletme 2016 yılında çelik çatı yaptığı için çatıya tutanak tutarak Gürsu Belediyesi'ne gönderdik. Gürsu Belediyesi de bununla ilgili ceza ve çatının yıkımı ile ilgili karar aldı. Ancak OSB yıkımı kendisi yapamıyor. Maalesef kamulaştırmalarda hukuksal işlemleri aşmak mümkün olmuyor. Patlamanın meydana geldiği işletme de kamulaştırmaya uğraştığımız işletmelerden biriydi" ifadelerini kullandı.



Patlamanın olduğu fabrika bölgesinde, Yunus Aydın'ın açıklama yaptığı esnada patlamada eşi yaralanan 61 yaşındaki Emine Duru isimli kadın gelerek, istimlak ile ilgili sıkıntıları anlattı. Patlamanın olduğu fabrikanın hemen yanında evleri ve ahırları olduğunu belirten Emine Duru, eşinin inek sağarken yaralanarak enkaz altında kaldığını dile getirdi, Duru, şöyle dedi:



"Buranın kaçak olduğunu biliyor musunuz? Kaçaksa neden izin verildi? 40 yıldır buradayız. Bizim elimizde 4 tapu var. İnsanları bu kadar mağdur etmeye ne gerek var? Eşim enkazın altında kalıp yaralandı. Hastanede yatıyor, halen kendinde değil. Hayvanlarım telef oldu. Evse ev, sanayiyse sanayi kalsın. Benim 2 katlı evim var. Bana 2 katlı ev yapsınlar, ben nakit para istemiyorum."



- Bursa