Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
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Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi

06.01.2021 08:20 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:24
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi

MARMARA Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından yenilendi.

MARMARA Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından yenilendi.

Bursa'da profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazatesi günü Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü. Yıpranan bayrağı söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. 3 dağcı zirvedeki bayrak değişimi ise anbean görüntülendi.


Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 08:24:25. #1.15#
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