Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi

MARMARA Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından yenilendi.

MARMARA Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından yenilendi.

Bursa'da profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazatesi günü Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü. Yıpranan bayrağı söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. 3 dağcı zirvedeki bayrak değişimi ise anbean görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM