Uludağ "hazan mevsimi"nin son demlerinde bir başka güzel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uludağ "hazan mevsimi"nin son demlerinde bir başka güzel

30.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:48

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahara veda günlerinde sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahara veda günlerinde sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Uludağ, beyaz örtüyle kaplandığı kış mevsiminin yanı sıra sonbahar aylarında da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Doğa tutkunları, kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde gezintiye çıkıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe saatlerce vakit geçiriyor.

Dünyanın tek halatlı en uzun hatlarından birine sahip olan ve Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik de yolcularına, "hazan mevsimi"nde renk cümbüşü sunuyor.

İzole tatil arayanların tercihi Sarıalan

Ayrıca, Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel bir işletmeye devredilen orman köşkleri, izole tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bölgedeki etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden orman köşklerinde kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, şu sıralar orman köşklerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde tatilini geçirmek isteyenlerin sayısı artıyor.

"Koronavirüs tedbirlerine uygun bir bölge"

Bursa'da yaşayan ve bol oksijen için Uludağ'a çıkan Yavuz Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Uludağ'ın her mevsim ilgi gördüğünü belirten Budak, "Uludağ, kafasını dinlemek, yürüyüş yapmak isteyenler için on numara ve güzel bir yer. Bana göre bir sanat eseri. Bulunduğumuz yerde doğal su kaynakları da mevcut. Ben de zaman zaman gelip su alıyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için gelen Burcu Çiçek ise Uludağ'ın bol oksijen bölgesi olduğunu vurguladı.

Çiçek, "Koronavirüs nedeniyle buraya geldim. Tedbirlere uygun bir bölge. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istiyordum ve burayı tercih ettim." dedi.

Uludağ 'hazan mevsimi'nin son demlerinde bir başka güzel
Uludağ 'hazan mevsimi'nin son demlerinde bir başka güzel
Uludağ 'hazan mevsimi'nin son demlerinde bir başka güzel
Uludağ 'hazan mevsimi'nin son demlerinde bir başka güzel

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

İlgili Haberler

Edirne'de hazan mevsimi göz kamaştırıyor
Edirne'de hazan mevsimi göz kamaştırıyor
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kiraz ve vişne bahçelerindeki hazan renkleri
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kiraz ve vişne bahçelerindeki hazan renkleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ "hazan mevsimi"nin son demlerinde bir başka güzel - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:48:47. #1.14#
title