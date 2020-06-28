Uludağ'daki yaban hayatını fotokapanlarla görüntüledi
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Uludağ'daki yaban hayatını fotokapanlarla görüntüledi

BURSA'da doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu, Uludağ'ın eteklerinde kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını görüntüledi.

Uludağ'daki yaban hayatını fotokapanlarla görüntüledi
28.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:22

BURSA'da doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu, Uludağ'ın eteklerinde kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını görüntüledi.

Bursa'nın Uluabat Gölü kıyısındaki Akçalar'da yaşayan ve yaban hayatına özel ilgi duyan Ömer Ahu, yaptığı profesyonel çekimlerle doğanın bilinmeyen tarafına ışık tutuyor. Ahu, son olarak Uludağ'ın kuzeybatısında kalan eteklerinde geyik, ayı, çakal, kurt, sansar, tilki ve yaban domuzu gibi görüntülenmesi zor türleri kayda aldı. 12 yıldır yaban hayatı üzerine yoğunlaşan Ahu, "Kuş fotoğrafları çekiyorum ama araziye gidince memeli izlerini takip ediyor muhtemel yaşam alanlarını tespit etmeye çalışıyordum. Bölgede bulunan ya da var olduğu sanılan türlerin varlığını belgelemek ve farkındalık oluşturma için gayret gösteriyorum. Sosyal medya bu anlamda önemli bir araç oluyor. Çalışmalarımın merkezini Uluabat Gölü ve Uludağ çevresi oluşturuyor" dedi.


Kaynak: DHA

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