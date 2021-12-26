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Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor

Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayak ve kar tutkunlarının uğrak noktası Uludağ'da hafta sonunun son gününde yoğunluk yaşanıyor.

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Kayak ve kar tutkunlarının uğrak noktası Uludağ'da hafta sonunun son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin Türkiye'de kış aylarında en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında gelen Uludağ'da sezonun ikinci hafta sonunda da yoğunluk yaşanıyor. Kar kalınlığı Sarıalan bölgesinde 70 santimetreyi, oteller bölgesinde ise 60 santimetreyi geçti. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığı eksi 4 derece ile 0 arasında termometreye yansırken, rüzgar saatte 12 kilometreyi buldu. Hafta başından itibaren ise hava sıcaklığının eksi 2 derece ve puslu olması bekleniyor. Perşembe günü ise Uludağ'da sağanak yağış olması öngörülüyor. Otellerde doluluk oranları yükselirken, yılbaşı rezervasyonları da tam gaz devam ediyor.

Uludağ'a kayak yapmaya gelen vatandaşlar karın tadını çıkarttıklarını ve Uludağ'ı beğendiklerini söyledi. - BURSA

Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor

Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor

Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor

Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor

Uludağ'da pazar günü yoğunluk yaşanıyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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