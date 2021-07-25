Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
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Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor Bursa Valisi Canbolat: Bugünkü çalışmaların ardından sağ ulaşacağımızı düşünüyoruz Bursa Uludağ'a ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde...

Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor

Bursa Valisi Canbolat: Bugünkü çalışmaların ardından sağ ulaşacağımızı düşünüyoruz

BURSA - Bursa Uludağ'a ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ederken, tarama çalışmalarını yakından takip eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, " 263 kişilik arama-kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Ümitliyiz, inşallah bugünkü çalışmaların sonunda sağ bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyoruz." Dedi.

Uludağ'da Cuma günü ailesiyle birlikte pikniğe gelen Gülefer Boynukısa odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi'nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma NAK, AFAD, ANDA ekipleri Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgeye gelen yaklaşık 263 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor.

Vali Canbolat: Bugünkü çalışmaların ardından sağ ulaşacağımızı düşünüyoruz

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 48 saattir devam eden arama-tarama çalışmalarını yakından takip etmek üzere Uludağ'da geldi. Burada kurulan koordinasyon çadırına gelerek, ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Vali Canbolat, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şuana kadar herhangi bir emareye rastlamadık. Drone ve termal kameralarımızla 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerimiz ile bölgede teyakkuz halindeyiz. Bugünkü tarama çalışmalarımızın sonunda inşallah canlı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Hanımefendiyi buluncaya kadar arama-tarama faaliyetlerimiz devam edecek. Kayıp olduğu bölgenin 8 kilometrekare alanında ekiplerimiz parselasyon yöntemiyle tarama faaliyeti yapıyor. Bugün ümitliyiz." Diye konuştu.

Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları 48'inci saatinde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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