Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi
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Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi Şehir merkezinde termometreler 12 dereceyi gösterirken Uludağ'da sıfır derecede kar sürprizi yaşandı Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi yaşandı.

Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi

Şehir merkezinde termometreler 12 dereceyi gösterirken Uludağ'da sıfır derecede kar sürprizi yaşandı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi yaşandı. Dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, beyaz örtü yerini gündüz sulu kar yağışına bıraktı.

Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı Bursa'da hava sıcaklıkları düştü. Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2543 metre yükseklikte Uludağ'a ise kar yağdı. Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi'nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.

Uludağ'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, sabah uyananlar beyaz örtü sürprizi yaşadılar.

Uludağ'daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, "Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından Haziran ayında yeniden karla uyandık" dedi.

Geçen senelere göre bir sürpriz yaşadıklarını belirten Fatih Kaya, "Aniden düşen hava sıcaklığı kar yağdırdı. Biz de beklemiyorduk. Hatta "havalar güzel" diye tadilat yapıyorduk, ama yarım kaldı. Artık havanın ısınmasını bekleyeceğiz" dedi.

Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi
Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi
Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi
Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi
Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi
Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker

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