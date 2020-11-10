Ulu Önder Atatürk için Kosova'da anma etkinliği
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Ulu Önder Atatürk için Kosova'da anma etkinliği

10.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:20
Ulu Önder Atatürk için Kosova'da anma etkinliği

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yıldönümü kapsamında Kosova'da Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yıldönümü kapsamında Kosova'da Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Türklerin yoğun olarak yaşadığı tarihi Prizren şehrinde Kosova'nın köklü Türk derneklerinden biri olan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nde düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Dernek Başkanı Nevzat Şundo, Atatürk'ü anmanın büyük bir şeref olduğunu söyledi. Kosovalı çocuklarda büyük bir özlemle yad edilen Atatürk'e şiirlerini heyecanla okudu.

Kosova'nın ünlü Türk şair ve yazarı İskender Muzbeg de sunumlarıyla Atatürk ile ilgili görüşlerini paylaştı. Muzbeg 50 yıl önce Prizren'de Doğru Yol Derneği'nde ilk Atatürk'ü anma töreninin düzenlendiğini hatırlatarak, "Atatürk büyük bir devlet adamı, bir dünya adamı, bir Rumelili ve Rumeli'ye her şeyden önce Türkiye'ye ama Rumeli'ye, Kosova'ya onun fikirleri çok önemli katkılar sunmuştur. Atatürk, ulusal devleti kurmuştur. Millet olma sürecine büyük katkılar sunmuştur. Kosova Türkleri olarak onun fikirlerinden esinlenerek 1970 yılından bu yana her yıl Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla anarak bugünlere geldik" ifadelerini kullandı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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