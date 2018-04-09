Ulu Önder Atatürk, Foça'ya Gelişinin 84. Yılında Anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Foça'yı ziyaretinin 84. yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Programa Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis üyeleri, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça Kent Konseyi üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat ve üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi işbirliğiyle düzenlenen program, garaj önünden Demokrasi Meydanı'na dek süren kortej yürüyüşüyle başladı. Marşlar eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün posteri ile meydana ulaşan vatandaşlar, Ulu Önder Atatürk'ü büyük özlem ve minnetle andı. Bergama Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar duygulu anlar yaşattı. Foça Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de zeybek gösterisi sundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şube Başkanı Ararat, yaptığı konuşmada, " Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve çağdaşlaşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin çok önemli bir yeri vardır. Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 84. yıl dönümü ve ne mutlu bizlere hep birlikte bu güzel, anlamlı ve mutlu günü kutluyoruz" dedi.

Foça Belediye Başkanı Demirağ da, "Atatürk'ün izinde olan çok değerli dostlarımız, Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 84. yıl dönümünü yaşadığımız bu mutlu günde bizlerle bir arada bulunduğunuz için saygılarımı sunuyorum. Her zaman ve her koşulda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, inkılaplarını, laik ve demokratik hukuk devleti söylemini savunmayı sürdüreceğiz. Bugün, özgürlükler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamamıza olanak sağlayan Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - İZMİR