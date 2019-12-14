Ulu çınarlar yalnız değil

14.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:51

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılarımız için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Mimarsinan Parkı'nda hizmet vermeye devam ediyor. Merkezi ziyaret ederek birimleri gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Durmak yok, gönül belediyeciliğine devam" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı'nda merhum Mustafa Kumlu adına ailesi tarafından yaptırılan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 65 yaş üstü yaşlılarımıza zihinsel, bedensel, eğitsel ve sanatsal aktivite imkanı sunan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde birimleri tek tek gezdi, merkezdeki hizmetle ilgili bilgi aldı ve hizmet alan ulu çınarlarla sohbet etti.



Başkan Memduh Büyükkılıç'ın konuştuğu ulu çınarlar "Allah razı olsun" diyerek hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.



"Durmak yok, gönül belediyeciliğine devam"



Büyüklerin duasına her zaman ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden saygıda kusur etmemeye çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Büyüklerine saygı duymayan, büyüklerine hizmet etmeyen ve değer vermeyenler kendileri de aynı duruma geldiklerinde aynı şekilde davranılacağını unutmamalı. O açıdan kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da aynı şekilde davranmalıyız. Bu merkezimize ismini veren değerli büyüğümüz Mustafa Kumlu'yu rahmetle anıyoruz. Kıymetli eşi Sevim Kumlu ve evlatlarına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin böyle hayırlı bir işi yapmasına fırsat veren Cenabı Allah'a şükrediyorum. Burada büyüklerimizi misafir etmek suretiyle ailelerinin de sosyal hayatlarını yaşamalarına fırsat veriyoruz. Büyüklerimiz burada günlerini huzur içinde geçiriyorlar. Fizik tedavileri yapılıyor, doktorumuzun kontrolünden geçiyorlar. Haftada yaklaşık 250 ulu çınarımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül belediyeciliğine halkalar eklemeye devam ediyoruz. Durmak yok gönül belediyeciliğini yapmaya devam diyoruz" şeklinde konuştu.



Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin tüm birimlerini gezen ve yaşlılarımızla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu arada bir ulu çınarımızdan Gesibağları türküsünü dinledi ve türküye eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA