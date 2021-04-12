Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
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Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı

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Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Ulu Cami minareleri arasına "Şifai Ramazan" mahyası asıldı İslamiyetin en büyük mabedleri arasında sayılan 622 yıllık Bursa Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı.

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Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı

Ulu Cami minareleri arasına "Şifai Ramazan" mahyası asıldı

BURSA - İslamiyetin en büyük mabedleri arasında sayılan 622 yıllık Bursa Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı. Ulu Cami'nin devasa minareleri arasına Kovid-19 salgını sebebiyle bu Ramazan ayında sağlığa vurgu yapan "Şifai Ramazan" mesajı asıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Şifai Ramazan" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

Mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu ifade eden Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, "Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 2 gün sürüyor. Bu yıl Ulu Cami'ye "Şifai Ramazan" yazılı mahya asatık. Bu yıl İstanbul'da 6 camiye ve Edirne Selimiye camisine astık Bursa 8'inci mahya astığımız cami, Ramazan ayının 15'inde ikinci mahyaları asacağız" dedi.

Ulu Cami, kimi din adamlarınca İslam'ın 5. en yüksek mertebesindeki ibadethane olarak kabul ediliyor. İslamiyet'te en yüksek mertebeli cami, Mekke'deki Mescid-i Haram, diğerleri Medine'deki Mescid-i Nebevi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam'daki Emeviye Camii'dir.

Beşincilik kimilerine göre Anadolu'da inşa edilen ilk cami olan Diyarbakır'daki Ulu Cami'ye aittir; ancak Emir Sultan, Akşemsettin, Molla Gürani gibi din adamlarının konuşmalarına göre beşincilik mertebesi Bursa'daki Ulu Cami'nindir. Ulu Cami'nin kutsallığı, yapıldığı devirde din adamlarının ve evliyalarının gösterdiği ilgiden gelir. Yapılmasını teklif eden Emir Sultan; ilk namazı kıldıran Somuncu Baba; ilk cemaati Emir Sultan, Molla Fenari, Yıldırım; ilk imamı Süleyman Çelebi; müezzinlerinden birisi Üftade Hazretleri'dir.

Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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