Ultraslan'dan Silopi'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Galatasaray taraftar oluşumu İstanbul Sultangazi UltrAslan taraftar grubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere içerisinde giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemesinden oluşan 23 koli yardım gönderdi.

Galatasaray taraftar oluşumu İstanbul Sultangazi UltrAslan taraftar grubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere içerisinde giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemesinden oluşan 23 koli yardım gönderdi.

Başverimli Ortaokulu Beden eğitimi ve spor etkinlikleri öğretmeni Abdullah Şeref'in sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasına İstanbul Sultangazi UltrAslan taraftar grubu tarafından 23 kolilik destek geldi.

İçerisinde giysi, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri okula ait yan binaya taşınarak ihtiyaç sahiplerine göre paketlemesi yapıldı. Daha sonra salgın dolayısıyla öğrenciler okula gruplar halinde çağrılarak sosyal mesafe kurallarına göre dağıtım gerçekleştirildi.

Başverimli Ortaokulu Beden eğitimi ve spor etkinlikleri öğretmeni Abdullah Şeref, "Okulumuz bünyesinde okuyan öğrencilerimiz için yardım kampanyası başlatmıştık. Ultraslan Sultangazi 23 koli ile geri dönüş yaptı. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan