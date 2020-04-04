UltrAslan'dan örnek davranış Zonguldak UltrAslan grubu korona virüs salgını nedeniyle başlattıkları yardım kampanyası 35 aileye yardım elini el uzattı.

Zonguldak UltrAslan grubu korona virüs salgını nedeniyle başlattıkları yardım kampanyası 35 aileye yardım elini el uzattı.

Zonguldak UltrAslan grubu korona virüs salgını Merkez, Çaycuma, Gökçebey, Karaman beldesinde tespit edilen ailelere gerekli erzak yardımında bulunarak ihtiyaçları karşılandı. UltrAslan grubu üyeleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda "Ülkemizin geçtiği bu sağlık savaşından bir an önce kurtulup insanların sağlığına tekrar kavuşmasını dileriz. UltrAslan Zonguldak olarak bu sosyal sorumluluk projesinde yardımını esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA