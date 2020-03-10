Ülkü Park'ta, Kış Kupası fırtınası!
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Suriye, 8 Mart, Güncel

Ülkü Park'ta, Kış Kupası fırtınası!

2020 Kış Kupası 2. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 07-08 Mart tarihlerinde Ülkü Park Yarış Pisti'nde düzenlendi.

10.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:00
Ülkü Park'ta, Kış Kupası fırtınası!

7 Mart Cumartesi günü resmi antrenmanlar ve sıralama turlarıyla start alan organizasyon, 8 Mart Pazar sabahı tüm görevli ve sporcuların Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimiz için saygı duruşu ile başladı.

Büyük çekişmeye sahne olan, 5 ayrı kategoride 25 sporcunun katılımıyla koşulan Kış Kupası 2. Ayak'taki ikişer yarış sonunda; Super Production'da Ozan Süzgün, Super Grup'ta Murat Engin birinciliklerini son yarışlar öncesi ilan ettiler. Maxi Grup'ta iki yarışı da Mustafa Deniz Ayvaz kazanırken, Volkicar'da 1. Yarışı Soner Kara, 2. Yarışı Metin Çalışkan zirvede tamamladı. Polo Cup'da günün en iyi süresi ise; Samsun merkezli 'Teves Food' araç giydirmesiyle mücade eden Ümit Ülkü oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini, Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü takdim etti. Kış Kupası'nın son yarışı, 28-29 Mart tarihlerinde Ülkü Park'ta organize edilecek.

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Kaynak: Bültenler

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