Ülkü Ocaklarından Rektör Murat'a ziyaret

11.10.2019 11:15

Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, il ocak yönetimi ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan İmamoğlu, Rektör Murat'a hediye olarak Kur-an'ı Kerim, Türk bayrağı, Orhun Nehri'nin suyunu ve Tanrı Dağları'nın toprağını takdim etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA