Ülkü Ocaklarından "Keloğlan" çocuk tiyatrosu

14.10.2019 14:46

Amasya'da, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tiyatro ekibi tarafından "Keloğlan" adlı oyun sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocuklar ilgiyle izledi.

Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, Ülkü Ocakları olarak çocukları geleceğin mimarları olarak gördüklerini belirterek, "Tiyatrolarımızı yerli ve milli değerlerimizle donatarak sahneliyoruz. Çocuklarımıza özel kitaplar üreterek onlarla buluşturuyoruz. Bu fırsatları bizlere sağlayan Genel Başkanımız Sinan Ateş Bey'e, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne, bize desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ve bugün salona gelerek etkinliğimize katılan çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Ülkü Ocakları'nın bir eğitim vakfı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA