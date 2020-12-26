Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da
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Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da

26.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:56
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da

Kayseri Ülkü Ocakları il Başkanı Ali Çelik, Yeşilhisar Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Yılmaz ile birlikte Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Ülkü Ocakları il Başkanı Ali Çelik, Yeşilhisar Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Yılmaz ile birlikte Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatlarıyla hazırlanan Türk gençliğinin dijital platformu 'Bilgi Ocakta' hakkında bilgi vererek, Ülkü Ocakları dergisinin 'Türk Dünyası' özel sayısı hediye edildi. Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram da ziyaretlerinden dolayı Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Celik'e teşekkür etti.

Ardından Yeşilhisar Ülkü Ocaklarının yeni hizmet binasını ziyaret eden Ali Çelik, binanın hayırlı olması temennisinde Bulundu. Ziyarette Develi Ülkü Ocakları İlçe Başkanı İsmail Eseroğlu ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yahya Sümer ve yönetimi de bulundu. - KAYSERİ

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yeşilhisar'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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