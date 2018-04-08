Ülkü Ocağı Gölbaşı Başkanlığına Dinçer Atandı

Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanlığına Yasin Dinçer atandı.

Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı. Ankara İl Başkanı Mustafa Buzluk katılımıyla yapılan törende, bir süredir vekaleten Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı görevini yürüten Fahri Can Yaşar, başkanlığı bu göreve atanan Yasin Dinçer'e devretti.

Buzluk, törende yaptığı konuşmada, Dinçer'e başarı dileyerek, şunları kaydetti:

"Türk gençliğinin yetişmesi noktasında eğitim, spor, sanatta Allah'ın izni ile Ülkü Ocakları çağa damgasını vuracaktır. Bu atamamız da bu anlamda inşallah bir çığır açacaktır. Bu kutlu çatı altında yetişecek gençlerimiz, Gölbaşı ve Ankara'dan dalga dalga yayılarak Türk milletinin ve İslam aleminin geleceğini şekillendirecek ve geleceğin milliyetçi ve büyük Türkiye'sini inşa edeceklerdir."

Dinçer ise görevi devraldığı Yaşar'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getireceğini dile getirdi.

Devir teslim törenine MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlian ile Gölbaşı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri Ali İhsan Güçlü ve Ali İhsan Tunç da katıldı.