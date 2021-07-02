Ülkü Bora kimidir? Ülkü Bora kaç yaşında, aslen nerelidir?

Burak Bora Anadolu Lisesi'ni, Gürbüz Bora İlkokulu'nu, Ülkü Bora Ortaokulu'nu yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Ülkü Bora, hem ailesini ölümsüzleştirmiş, hem de birçok çocuğun eğitime yardımcı olmuştur. Ülkü Bora kimidir? Ülkü Bora kaç yaşında, aslen nerelidir?

ortaokul ve lise öğrenemini Kandilli Kız Lisesi'nde bitiren Ülkü Bora, 1966 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nü bitirdi. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Ülkü Bora ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜLKÜ BORA KİMDİR?

1941 yılında İzmit'te doğdu. İlköğrenimini Beylerbeyi İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenemini Kandilli Kız Lisesi'nde bitirdi. Üniversite hayatını o zamanki adıyla Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nde 1966 yılında tamamladı. 1967 yılında Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gürbüz Bora ile evlendi. 1969 yılında biricik oğlu Burak Bora dünyaya geldi. Ülkü ve Gürbüz Bora çifti Kartal' da bir seramik fabrikası kurdular. Ailenin tek çocuğu olan Burak Bora ilköğrenimini tamamladıktan sonra Saint Joseph Lisesi'ni kazandı. Okulda , arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen ve takdir edilen bir öğrenci oldu. 21 Şubat 1986'da henüz 17 yaşında Lise 2. sınıfa devam ederken Bostancı Tren İstasyonu'nda geçirdiği elim kazada hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısına dayanamayan Gürbüz Bora'da 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

Ülkü Bora oğlunu ve eşini kaybetmenin üzüntüsü içinde; onların isimlerini ölümsüzleştirmek, onların sevgilerini binlerce çocukta yaşamak ve yaşatmak adına Burak Bora Anadolu Lisesi'ni , Gürbüz Bora İlkokulu'nu, Ülkü Bora Ortaokulu'nu yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamıştır. Yaptırdığı bu okullara, yardım ve desteklerini esirgemeyen Ülkü Bora, kaybettiği sevdiklerinin anısına, hayatını, ve bağış işlerine adayarak yaşamını sürdürmektedir.