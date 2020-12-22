Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı

Sık sık pahalı tatilleri ve kadınlarla olan ilişkileri ile gündeme gelen Tayland Kralı, bu kez çıplak fotoğraf skandalıyla karşı karşıya. İngiliz basını, Kral Maha Vajiralongkorn'ın "resmi metres" ilan ettiği Sineenat'ın binlerce çıplak fotoğrafının muhalif isimlere ve gazetecilere gönderildiğini öne sürdü.

Dünyanın en tartışmalı lideri, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme oturmuştu. Kral aylarca ortadan kaybolup ülkesini sahipsiz bıraktıktan sonra aniden ortaya çıkmış, ülkede monarşi karşıtı gösteriler zirveye çıkmıştı.

BİNLERCE ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ

İngiliz basınında çıkan habere göre Kral Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş binlerce çıplak fotoğrafı 'düşmanlarına' gönderildi.

The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi. Haberde, fotoğrafların ülkede karşı karşıya kaldığı baskılardan dolayı Japonya'ya kaçmak zorunda kalan akademisyen aktivist Pavin Chachavalpongpun'a da gönderildiği ifade edildi.

KRALA GÖNDERMEK İÇİN KENDİ ÇEKMİŞ

İngiliz gazeteci ortaya çıkan skandal fotoğraflarla ilgili Facebook'ta "Resimlerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve çok açık fotoğraflar. Bu fotoğrafları Krala göndermek için kendi çekmiş gibi görünüyor" diye yazdı.

"RESMİ METRES" İLAN EDİLMİŞTİ

Sineenat'ı önce "resmi metresi" ilan eden, ardından sadakatsizlikle suçlayarak hapse attıran ancak aylar sonra affedip haremine çağıran Kral, daha sonra sevgilisine tüm resmi unvanlarını ve askeri rütbesini geri verdi.