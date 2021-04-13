Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin ses kaydı ortaya çıktı

Dubai karıştıran fotoğraf skandalından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 40 modelin cinsel içerikli bir film şirketi için balkonda çırılçıplak poz vermesiyle patlayan skandalın ardından modellerin tutuklandığı ve sınır dışı edilecekleri açıklanmıştı. Ancak çekimlerde yer alan Ukraynalı bir modelin gözaltına alınmadan önce sevgilisine gönderdiği ses kaydı tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Ses kaydında çekimlerde zorla yer aldığını belirten modelden ise hala haber yok.

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda cinsel içerikli film şirketi için çırılçıplak soyunarak poz veren 40 model ülkeyi karıştırmış, yetkililer tarafından tutuklanan modellerin sınır dışı edileceği açıklanmıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran skandaldan ise yeni detaylar gelmeye devam ediyor. FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN BASKI GÖRMÜŞLER Ukraynalı modellerden Irina Sotulenko'nun gözaltına alınmadan önce bir ses kaydı alarak sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı. Ses kaydında çekimlerde zorla yer aldığını iddia eden Sotulenko'nun sorumlu 41 yaşındaki Vitaly Grechin için "O yetişkin bir adam, nasıl bu kadar aptal olabilir?" dediği duyuluyor. SEVGİLİSİ KONUŞTU: HALA HABER ALAMIYORUZ 23 yaşındaki modelin sevgilisi ise pazartesi günü sınır dışı edileceği duyurulan Sotulenko'dan hala haber alamadıklarını duyurdu.