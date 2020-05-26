Ülkeye faydalı girişimlere, yazılım desteği müjdesi
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Ülkeye faydalı girişimlere, yazılım desteği müjdesi

Wookweb Dijital Yazılım Ajansı, ülke için faydalı olacak proje yapan gençlerin yazılımını ücretsiz olarak hayata hayata geçirecek.

Ülkeye faydalı girişimlere, yazılım desteği müjdesi
26.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:22

Wookweb Dijital Yazılım Ajansı, ülke için faydalı olacak proje yapan gençlerin yazılımını ücretsiz olarak hayata hayata geçirecek.

Wookweb, Korona Virüs (Covid-19) sebebiyle başlatılan 'Biz bize yeteriz' kampanyasına farklı bir katılım imkanı sundu. Ülkenin faydasına yapılacak olan tüm projeler, Wookweb kurucuları Çağrı Çukurlu ve Semih Çakır tarafından değerlendirilecek. Seçilen projelerin yazılımları ise ücretsiz olarak yapılarak kamu yararına sunulacak. Proje hakkında bilgi veren Wookweb kurucularından Semih Çakır ve Çağrı Çukurlu; "Türkiye'de hayırseverlik kavramını, sosyal sorumluluk bilinciyle pekiştirmeyi amaçlayan Wookweb, proje ile Türkiye'nin kalkınmasına gönüllülük esası ile yaklaşıyor. Gelişmiş proje fikirlerini, sahip olduğu imkanları dahil ederek uygulamaya dönüştürüyor. Tek amaç, sosyal sorumluluk projesiyle kalkınmada sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda sağlamak. Kurumsal veya bireysel olarak ortaya çıkan parlak yazılım fikri, hiçbir maddi gelir gözetilmeksizin hayata geçirilerek kamu yararına sunulacaktır. Covid-19 dolayısıyla süreçten olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara büyük faydalar sağlayacak dijital fikirleri, bünyesinde topluyor. Covid -19 sürecinde iyilik mücadelesi veren bir toplumun parçası olarak; aklında önemli projesi bulunan fakat maddi yetersizlik sebebiyle gerçekleşmesi mümkün olmayan tüm fikirler, bu özel sosyal sorumluluk projesiyle gerçekleşiyor. Dijital teknoloji alanında yeni fikirleri içine alan her bir proje, detaylı bir şekilde incelenip, analiz edilerek, eleme sürecinin ardından finale çıkarılıyor. Ülkemizin üstesinden gelmeye çalıştığı bu olumsuz günlerde; bizimde çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Hiçbir maddi getiri gözetmeksizin, sağlıkçılarımıza yada herhangi bir vatandaşlarımıza fayda sağlayacak olan dijital proje fikirlerini ücretsiz olarak hayata geçirmeye karar verdik" dedi.

Projeye ait detayları içine alan tüm dokümanlar, info@wookweb.com mail adresine gönderilecek. Wookweb sosyal sorumluluk projesi başvuru koşulları ise şöyle; "Ülkeye destek sağlar nitelikte olması. Gönderilecek olan proje fikrinin yazılım sektörüne ait olması. Kurumsal ya da bireysel fikir sahibinin maddi gelir beklememesi."

Wookweb sosyal sorumluluk projesinin aşamaları ise şöyle; "Başvuruların alınması. Değerlendirme süreci. Kazanan proje sahibi ile tanışma toplantısı ve projenin detaylandırılası. Projenin hayata geçirilmesi. Projenin kamuoyuna duyurulması."

(İHA)

Kaynak: İHA

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