26.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:16

Türkiye'nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu.



Türkiye'nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi'nin CEO'luk görevine Mete Buyurgan atandı. Yıldız Holding'de 2013 yılında Gıda Grubu Başkanı olarak göreve başlayan Buyurgan, 2016-2018 yılları arasında pladis Türkiye Başkanlığı'nı yürüttü. 2018 yılında ise pladis Türkiye, Orta Asya, Romanya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı olan Buyurgan, bu görevinin yanı sıra Ülker Bisküvi CEO'luğunu da üstlenecek.



Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü Ülker Bisküvi CEO'luk görevini Mete Buyurgan'a devrederken, Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise devam edecek. Buyurgan'ın 2013 yılından beri Yıldız Holding bünyesinde pek çok başarılı işe imza attığını belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker şunları söyledi: "Mete Buyurgan holding bünyesindeki sakız ve şekerleme kategorilerinde önemli rol üstlenirken, markaların güçlendirilmesine, unlu mamuller ve çikolata kategorileri başta olmak üzere Ülker'in Türkiye pazarındaki tartışmasız liderliğine öncülük etti. Hızlı tüketim sektöründeki 26 yıllık tecrübesi, Ülker Bisküvi hatta sektörümüz için ufuk açıcı olacaktır. Kendisinin yeni görevinde başarılı olacağına inancımız tam."



"Karlı büyümeye hız kesmeden devam"



Türkiye'nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi'nin CEO'su olarak görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mete Buyurgan, "Bir bisküvi çeşidiyle çıkılan yolculukta bugün yüzlerce ürünümüz, 10 fabrikamızdaki üretimimiz, yatırımlarımız, istihdamımız ve ihracatımızla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. İnovasyona odaklanarak, sürdürülebilir ve karlı büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.



Mete Buyurgan hakkında



Mete Buyurgan, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı ve ardından Marmara İngilizce İşletme Fakültesi'nde "Human Resources Management" üzerine yüksek lisans derecesi aldı. New York Üniversitesi'nde "Satış Yönetimi" programını tamamladı. İş hayatına 1994 yılında Colgate Palmolive'de başlayan Buyurgan, 12 yıl boyunca pazarlama ve satış fonksiyonlarında farklı roller üstlendi. 2005 yılında Hobi Kozmetik A.Ş.'ye üst düzey yönetici olarak katılan ve yeniden yapılanma projesini yürüten Buyurgan, şirketin Dabur Ltd. India tarafından satın alınması işlemini sonuçlandırdı. Mevcut sorumluluklarına ek olarak CEO ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine devam etti. 2013 yılında Yıldız Holding bünyesine Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katılan Buyurgan, Holding bünyesinde çeşitli şirketlerin yönetimini üstlendi. 2016-2018 yılları arasında pladis Türkiye Başkanlığına getirilen Buyurgan, 2018 yılında ise pladis Türkiye, Orta Asya, Romanya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı oldu. Buyurgan mevcut görevlerine ek olarak Ülker Bisküvi'nin CEO'su olarak atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA