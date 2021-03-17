Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli

Kanda pıhtılaşmaya ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinde kullanımı tedbir amaçlı olarak askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da 10'dan fazla ülke tarafından kullanımı askıya alınan İngiliz aşısı AstraZeneca ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Aşının faydasının daha olduğunu vurgulayan DSÖ, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

"KOMİTE GÜVENLİK VERİLERİNİ DİKKATLİCE DEĞERLENDİRİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi, AstraZeneca aşısı için mevcut en son güvenlik verilerini dikkatlice değerlendiriyor. Bu inceleme tamamlandığında, DSÖ bulguları derhal kamuoyuna iletecek" ifadeleri kullanıldı.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE ASKIYA ALINMIŞTI

Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.

FAYRALARININ RİSKLERDEN DAHA FAZLA OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, dün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

BORİS JOHNSON ASTRAZENECA AŞISI OLACAĞINI AÇIKLADI

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını olacağını açıkladı.

"VURULACAĞIM AŞI KESİNLİKLE ASTRAZENECA OLACAK"

Johnson, Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu. Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak" dedi.