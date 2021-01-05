Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti

05.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:18
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını başladığından beri ülkede tek bir vaka dahi bildirmezken, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan GAVİ adlı küresel gruptan aşı talep etti ancak Gavi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Pyongyang yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir Kovid-19 vakası bildirmedi.

Ülke, virüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

South China Morning Post gazetesi, martta, yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin Kovid-19'dan öldüğünü ve binlerce kişinin karantinaya alındığını ileri sürmüştü.

İsviçre merkezli bir aşı ittifakı kuruluşu olan Gavi, bugüne kadar ilaç firması AstraZeneca ile 170 milyon dozluk, Johnson & Johnson ile de 500 milyon dozluk aşı için anlaşma yapmıştı.

Gavi'nin dağıtacağı aşıların ülkelerin yasal onay süreçlerine bağlı olarak, ilk teslimatlarının 2021'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 00:25:16. #1.14#
title