Ülke genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 123 şüpheli yakalandı
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Ülke genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 123 şüpheli yakalandı

08.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:58
Ülke genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 123 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde 30 Kasım-7 Aralık tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 63 ilde 4 bin 123 zanlı gözaltına alındı.

Yurt genelinde 30 Kasım-7 Aralık tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 63 ilde 4 bin 123 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 525 kilogram eroin, 276 kilogram esrar, 6 kilogram bonzai, 106 kilogram metamfetamin, 16 kilogram skank, 23 bin sentetik ecza, 26 bin ecstasy hap, 155 kök kenevir, 59 kilogram afyon sakızı, 44 tabanca/tüfek ve 75 bin 100 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 123 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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